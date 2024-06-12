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PKK/KCK soruşturmasında eski HDP'li belediye başkanıyla birlikte 6 kişi tutuklandı

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#Diyarbakır#PKK#HDP
PKK/KCK soruşturmasında eski HDPli belediye başkanıyla birlikte 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 05:27

Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

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Ergani ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

8 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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#Diyarbakır#PKK#HDP

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