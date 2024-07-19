PKK ile mücadelede Irak’la işbirliği sonuç veriyor

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Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Aktürk, “Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırdı, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırladı. İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin terörden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlıyor” dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise Irak ile kurulması planlanan Ortak Harekât Merkezi’ne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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- F-16 MESAİSİNDE SON DURUM: ABD ile imzalanan sözleşmenin detayları üzerinde çalışmaların sürdüğünü de aktaran kaynaklar, sürecin çok faktörlü ve çok etkenli olduğuna işaret ederek, “Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacak” bilgisini verdi.

- SURİYE İLE NORMALLEŞME: Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik değerlendirmelerde de bulunan MSB kaynakları, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekâtlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.



