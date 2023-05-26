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PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede

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#PKK#Terör Örgütü#Adliye
PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 10:41

Tekirdağ merkezli PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün üst düzey yetkilisi Duran Kalkan'ın yakın korumasının da yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyeye sevk edildi.

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PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

KALKAN'IN KORUMASI OKUL MÜŞAHİTLİĞİ YAPARKEN YAKALANDI

Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'da geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmişti.

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Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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#PKK#Terör Örgütü#Adliye

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