PKK ateşkes ilan etti... ‘Öcalan’ın çağrısına uyuyoruz’

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İmralı Adası’nda tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyeti tarafından 27 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan çağrısında, PKK’ya “tüm grupların silah bırakması ve örgütün kendini tasfiye etmesi için kongre toplayıp karar alması” çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sonrası PKK, 1 Mart itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. PKK’nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir tarihsel sürecin başladığı” ifade edilerek özetle şu görüşlere yer verildi: “Bu temelde sorumluluk hepimizindir, herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır. Kuşkusuz böyle bir çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti, şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.”

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KONGRE TOPLANACAK

Açıklamada, “silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini”nin Öcalan’ın “pratik öncülüğünde gerçekleştirilebileceği” öne sürüldü. Terör örgütü, Öcalan’ın istediği gibi parti kongresini toplamak için hazır olduklarını belirtti, “uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongre başarısı”nın Öcalan’ın “bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi”ne bağlı olduğu bildirildi.

‘TARİHİ ÖNEME SAHİP’

Öcalan’ın çağrısının başarıyla hayata geçmesi için “fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerektiği” savunulan açıklamada, “Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Çağrının “kesinlikle bir son olmadığı tersine yepyeni bir başlangıç olduğu, çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmenin tarihi öneme sahip olduğu” kaydedildi.

DEM PARTİ: İLK ADIM ATILDI

DEM Parti İmralı Heyeti’nden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK’nın ateşkes kararıyla ilgili, “Bu açıklamayı bekliyorduk. Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık” dedi ve şunları söyledi: “Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz.” DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de ateşkes ilanının memnuniyet verici olduğunu, yeni dönemde demokratikleşme için hızlı adımlar atılmasını ve Meclis’in sorumluluk almasını beklediklerini söyledi. Koçyiğit, “PKK tarafından çağrının içeriğine tamamen katıldıklarına, gereğini yapacaklarına dair açıklamanın kendisi gerçekten çok önemli. Yine bunun ilk adımı olarak tek taraflı ateşkes ilan etmiş olmaları, herhangi bir sıcak çatışma dışında, meşru savunma dışında bir şey yapmayacaklarını kamuoyuna ifade etmiş olmaları da bu adımı hızla pratikleştireceklerinin açık ve net göstergesi” dedi.

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‘NEVRUZ’DA YAYINLANSIN’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Öcalan’ın çağrı videosunun Diyarbakır’da 21 Mart’ta yapılacak Nevruz Bayramı kutlamasında yayınlanmasını istedi: “Devletin üç kamerası, fotoğrafçısı çekti. Düzgün bir makine ile çekiliyordu. Bu metin duyguları yansıtmıyor; kendi dili ve mimiği ile okuma yok. Öcalan’ın sesli mesajının o meydanlarda okunması samimiyeti sağlar.”