PJAK eliyle İran'da 'iç savaş!' CNN, ABD'nin gizli planını deşifre etti

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu. Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.



İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.



Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.



"ABD, İRANLILARIN REJİME KARŞI AYAKLANMASI SÜRECİNİ HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.



Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

NEDİM ŞENER 14 OCAK'TAKİ YAZISINDA UYARMIŞTI



Hürriyet gazetesi yazarlarından Nedim Şener, İran'daki PJAK yapılanmasının, ABD - İsrail saldırılarından önce yapılan protestoları fırsat bildiğini ve ABD ile iş birliği içinde olduğunu vurgulamıştı.

PKK/PJAK’ın da aralarında bulunduğu 7 örgüt bir araya gelerek İran’da başlayan ayaklanmaları fırsat olarak gören PKK/PJAK Eş Başkanı Emir Kerimi, ayaklanmaların 16’ncı günü olan 12 Ocak 2025’ta yaptığı bir açıklamada, “PJAK’ın çeşitli güçlerle ilişkileri, diyalogları ve görüşmeleri var” diyerek ABD başta olmak üzere yabancı ülkelerle yaptığı işbirliğini ortaya koydu. Dahası, İran’da başlayan ayaklanmaları “fırsat” olarak gördüğünü de saklamadı. İran’da rejimin toplumsal meşruiyetini yitirdiğini, mevcut durumu “kâğıt üzerinde ayakta, pratikte çökmüş bir devlet” olarak tanımlayan bölücü terör örgütü PKK/PJAK eş başkanı Kerimi, tıpkı Suriye’deki PKK/YPG gibi ulus devlete karşı olduklarını şöyle anlattı: “Şimdi ulus-devlet yapısı çözülürken... Bu Kürtler için kesinlikle bir fırsattır. Ama değişim demokrasiye gitmeyen bir yönde ilerlerse... Bu Kürtler için kesinlikle bir tehlikedir.”Terör örgütü PJAK'ın sözde komutanı Mazlum Haftan...