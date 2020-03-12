MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPizzacıda çalışan eşini vurdu
GeriGündem Pizzacıda çalışan eşini vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Pizzacıda çalışan eşini vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pizzacıda çalışan eşini vurdu
Abone Olgoogle-news

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.’yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y., eşi Vildan Y.’nin çalıştığı pizza dükkanına geldi. A.Y., burada eşi Vildan Y.'ye tabancayla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Vildan Y. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vildan Y., ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan A.Y., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle