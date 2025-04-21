Piyaz ilk 10’a girdi

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Dünyanın en ünlü gastronomi platformu TasteAtlas dünyanın en iyi 100 salatası listesini yayımladı. Daha önce de yayımladığı çeşitli yemek listeleriyle gündem olan platformun en iyi salatalar listesine Antalya usulü piyaz dokuzuncu sıradan girdi. Kısır 14, zeytin piyazı 23, patlıcan salatası 42, semizotu salatası 51, çoban salatası 87’nci sırada kendine yer buldu. Listenin ilk iki sırasında Yunanistan’dan ‘Dakos’ ve ‘Horiatiki Salata’ yer aldı. Üçüncü olan salata ise Hindistan’dan ‘Insalata Caprese’ oldu. Dünya çapında yöresel lezzetlerin tanıtımı amacıyla kurulan TasteAtlas platformundaki listeler, kullanıcı oylamaları baz alınarak hazırlanıyor.

SALATA LİSTESİ

1. Dakos-Yunanistan



2. Horiatiki Salata-Yunanistan



3. Houria-Tunus



4. Capri Salatası-İtalya



5. Fettuş Salatası-Lübnan



6. Şopska Salatası-Bulgaristan



7. Pecel-Endonezya



8. Pai Huang Gua-Çin



9. Antalya Piyazı-Türkiye



10. Mechouia Salatası-Tunus