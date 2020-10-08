Piyasaya sahte para süren 3 kişi, yakalandı

Kent genelinde sahte para basan ve dağıtan kişilerin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürdüğü öne sürülen 3 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.