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Piyasaya sahte dolar süren 4 şüpheli yakalandı! Üzerlerinden 20 bin sahte dolar çıktı

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#ANKARA#Sahte Dolar#Operasyon
Piyasaya sahte dolar süren 4 şüpheli yakalandı Üzerlerinden 20 bin sahte dolar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:00

Ankara'da düzenlenen operasyonda 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyonda piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Y.C. isimli şüpheli ile birlikte sahte 50 ve 100 dolarları piyasaya sürdüğü ve komisyon karşılığında para ile sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; toplam 20 bin sahte dolar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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#ANKARA#Sahte Dolar#Operasyon

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