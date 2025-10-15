×
Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon dolar! 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi

#ANKARA#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 12:20

Ankara'da düzenlenen operasyonla piyasa değeri yaklaşık 6 milyon dolar olan 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

