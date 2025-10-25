Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi

×
Gündem Haberleri

#Sivas#Kuyumcu Dolandırıcılığı#Polis Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 15:43

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan üç kişi yakalandı, şüphelilerden biri tutuklandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, 23 Ekim 2025 tarihinde bir kuyumcuda meydana geldi. H.E. isimli şahıs kuyumcuya giderek altın satmak istedi. Kuyumcu kişilerden şüphelenip durumu polise bildirdi.

Kuyumcunun olayın bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu; S.E., H.E. ve H.B. yakalandı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 70 bin lira olan; 22 adet ata lira ve 2 adet gremse sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliden H.B., çıkartıldığı mahkemece dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından tutuklandı. Diğer iki kişi ise serbest kaldı.

