×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira... Kapalıçarşı’da 23 iş yerine 'kaçak pırlanta' operasyonu: 40 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kapalı Çarşı#Kaçak Pırlanta#Operasyon
Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira... Kapalıçarşı’da 23 iş yerine kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 12:12

İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı’da 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, Bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Gözden KaçmasınBalıkesir beşik gibi sallanıyor Prof. Dr. Tüysüz: Bunlar olağan artçılar değilBalıkesir beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Tüysüz: Bunlar olağan artçılar değilHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın10 bebek neden öldü Adli Tıp raporu ortaya çıktı10 bebek neden öldü! Adli Tıp raporu ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kapalı Çarşı#Kaçak Pırlanta#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!