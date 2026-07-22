Piyanistin ailesine yüksek ses bıçağı: Anne öldü kızı ağır yaralı

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde önceki gün 23.30 sıralarında, Nurettin Yıldız (20) ile komşuları piyanist Çilem Çağlar (38) ve annesi Yüksel Uçar (59) arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Nurettin Yıldız bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar sağlık çalışanlarının tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta’ya sevk edildi.

Polis, şüpheli Yıldız’ı yakalayıp gözaltına aldı. Nurettin Yıldız, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.