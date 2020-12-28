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Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş) (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir çığ düşmesi sonucu şehit oldu, ailesine acı haber verildi

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Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir çığ düşmesi sonucu şehit oldu, ailesine acı haber verildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şemdinli'de önceki gün karla kapanan yolu açmak için yürütülen çalışmalar sırasında düşen çığda kar kütlesinin altında kalan Sözleşmeli Er Ali Özdemir'i kurtarmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada Özdemir'in Göksun'un Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, arama çalışmaları hakkında baba Bayram ile anne Kamer Özdemir'i bilgilendirdi.

Çalışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde Ali Özdemir'in cenazesine ulaşıldı. Yetkililer bu defa ailenin kapısını acı haberi vermek için çaldı. 4'ü kız, 6 çocuklarının en küçüğü olan Ali Özdemir'in şehadet haberini alan Bayram ve Kamer Özdemir çifti gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti.

Bekar olan Ali Özdemir'in cenazesinin Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir çığ düşmesi sonucu şehit oldu, ailesine acı haber verildi

 

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