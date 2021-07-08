Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Cihan Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esindeki Åženyurt bÃ¶lgesinde, Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda devriye gÃ¶revi yapÄ±lan askeri araca, terÃ¶ristlerce saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. AraÃ§ta bulunan Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Cihan Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±, yaralandÄ±. KÄ±zÄ±ltepe Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±. Åžehit olan Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±'nÄ±n cenazesi dÃ¼zenlenen askeri tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketi NevÅŸehir'in Derinkuyu ilÃ§esine gÃ¶nderildi.

Ã‡akÄ±llÄ± kÃ¶yÃ¼nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, Vali Ä°nci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu, AK Parti NevÅŸehir Milletvekilleri Mustafa AÃ§Ä±kgÃ¶z ve YÃ¼cel MenekÅŸe, CHP NevÅŸehir Milletvekili Faruk SarÄ±aslan, baba Resul Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±, anne Dudu Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±, iki kÄ±z kardeÅŸi ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Cenazede Åžahit Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±'nÄ±n yakÄ±nlarÄ± tabutun baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Anne Dudu Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ± oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±na sarÄ±larak, "CanÄ±mÄ±n iÃ§i gitti" diyerek aÄŸladÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit Ã‡iftÃ§ibaÅŸÄ±'nÄ±n cenazesi Ã‡akÄ±llÄ± kÃ¶yÃ¼nde topraÄŸa verildi.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara