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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Pitbull'u sokakta gezdiren kişiye 19 bin TL ceza!

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Pitbull'u sokakta gezdiren kişiye 19 bin TL ceza!
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpek beslediği ve sokakta gezdirdiği tespit edlen S.A.'ya 19 bin 126 lira para cezası verdi.

Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,1 kişinin 'Pitbull' cinsi 2 köpeği gezdirdiği ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Polis ekipleri, S.A.'yı 2 köpeği gezdiriken yakaladı. 2 Pitbull'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Pitbullu sokakta gezdiren kişiye 19 bin TL ceza

S.A. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 19 bin 126 lira para cezası uygulandı.

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