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Pitbull yasak mı? Pitbull besleme hakkında detaylı bilgiler

#Pitbull#Pitbull Beslemek Yasak Mı#Pitbull Beslenir Mi
Pitbull yasak mı Pitbull besleme hakkında detaylı bilgiler

Pitbull beslemek yasak mı sorusu, son günlerde ortaya çıkan saldırı görüntülerinin ardından pek çok kişinin zihninde yer edinmeye başladı. Kanuni olarak Pitbull beslemek yasal mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Pitbull beslemek yasak mı? İşte, o detaylar

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Pitbull beslemek yasak mı sorusu, yasalar önünde yanıt buldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ hükmü yer almaktadır.

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa’ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 6.306 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

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Ancak bu kanun, Pitbull besleme konusunda bağlayıcı olmamaktadır.

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