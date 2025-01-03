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Pitbull, sokak kedisini parçalamıştı! Köpeğin sahibi tutuklandı

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#İstanbul#Avcılar#Pitbull
Pitbull, sokak kedisini parçalamıştı Köpeğin sahibi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:19

Avcılar'da bir kadın tarafından ağızlığı olmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisini öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı G.A. isimli kadın tutuklandı. Yasaklı ırklardan olan köpek ise Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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Denizköşkler Mahallesi'nde bir kadının ağızlığı olmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisini ensesinden ısırarak öldürdüğü anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen G.A. isimli kadını Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Pitbull, sokak kedisini parçalamıştı Köpeğin sahibi tutuklandı

Şüpheli G.A.'nın köpeğin karnesini gösterememesi üzerine adrese çağırılan Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü. Hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılan G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Pitbull, sokak kedisini parçalamıştı Köpeğin sahibi tutuklandı

 

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#İstanbul#Avcılar#Pitbull

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