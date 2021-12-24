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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktoru son sağlık durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim

#Asiye Ateş#Gaziantep#Pitbull Saldırısı
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyenin doktoru son sağlık durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, talihsiz çocuğun son sağlık duruuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tahmazoğlu,

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Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

"Geldiğinde şuuru kapalıydı. Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolaysıyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı. Tedavisi devam ediyor. Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar... Ciddi şekilde önlem alıyoruz.

Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçında doku kayıpları var. Deri ve kemik doku kayıpları var. Ama şu an önceliği hastanın hayati tehlikesi...

(Yüz felci olma ihtimali) Sağ tarafında yüzünde hasar kalıcı olabilir.

(Ne zaman taburcu olur?) 10 günlük süreç çok önemli. 10 gün sonrasında rahatça konuşabiliriz.

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"MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi. Hele baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde, ben meslek hayatımda görmedim. 3 operasyon geçirdi. Günlük olarak anestezi altında, tedavisi günlük yapılıyor. Dokuların günlük bakımları yapılmakta. Günlük olarak ameliyathaneye alınıp bakımları yapılıyor.

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