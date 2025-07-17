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Pitbull görünümlü köpek sosyal medyada gündem oldu

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#Pitbull#Sosyal Medya#Köpek
Pitbull görünümlü köpek sosyal medyada gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 09:40

Trabzon'da pitbull cinsi olduğu sanılan bir sokak köpeği, her gün işyerine giden esnafın peşine takılarak adeta ona yoldaşlık ediyor. Köpeğin esnafla kurduğu bağ sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Of ilçesi Cumapazarı mahallesinde esnaflık yapan bir kişinin sabah saatlerinde iş yerine gidişi sırasında yanında beliren sokak köpeği, gün boyu dükkân önünden ayrılmıyor. Akşam saatlerinde ise esnafın otomobile binmesinin ardından köpek, camdan içeriye sevgi dolu gözlerle bakarak veda ediyor. Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pitbull görünümlü köpek sosyal medyada gündem oldu

Bazı vatandaşlar, "Sadece mama değil, sevgi de vermişler belli ki" ifadelerini kullanırken, çok sayıda kişi de köpeğin sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.

Görüntüleri cep telefonuyla kayda alan Yaşar Falcı isimli vatandaş, köpeğin her gün aynı rutini tekrarladığını belirterek, "Oğlumla iş çıkışı arabaya bindik, eve gideceğimiz sıra bana camı göstererek 'Baba bakar mısın dedi' ve köpeği farkettim. Arabanın camına dayanmış adeta beni de alın der gibi bir bakışı vardı. Bakışları gözlerimin önünden gitmiyor. Çok masumane bir görüntüsü vardı. Oğlum da o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyada da paylaştık. Bayağı ilgi gördü. Köpeği sahiplenmek isteyenler oldu. Bir köpeğin sahibine duyduğu bağlılık, insani ölçülerin çok çok ötesindedir. Bu köpeği de bir kaç kez yedirdik, bizi hiç bırakmıyor. Fırsat buldukça hayvanları sevelim ve koruyalım" dedi.

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Öte yandan köpeğin, pitbull cinsi olduğu yönündeki tahminlere rağmen çevre sakinlerine karşı son derece uysal davrandığı öğrenildi.

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#Pitbull#Sosyal Medya#Köpek

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