Pitbull dehşeti

#Pitbull Saldırısı#Ankara#Etimesgut
Pitbull dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde pazar alışverişinden dönen Öztürk Ailesi, evlerine girerken apartmanda çocukları 1.5 yaşındaki Efe Öztürk ve ablası 5 yaşındaki Doğa Öztürk’e komşularının köpeği saldırdı.

Ağızlıksız ve tasmasız pitbull cinsi köpek, Efe Öztürk’ün yüzünü parçaladı ablası Doğa Öztürk’ü de göğsünden yaraladı. Anne Belkız Öztürk’ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Apartman sakinleri köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia etti.

YÜZÜ PARÇALANDI

Olay sırasında ailesini apartmanın önünde bıraktıktan sonra arabasını park etmek üzere dışarıda bulunan baba Adem Öztürk, “Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış.
Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum” dedi.

Pitbull dehşeti

KÖPEK ORTADA YOK

Köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, “Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı
sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin”
diye konuştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralandığı tespit edilen çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

