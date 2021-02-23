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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pitbull dehşeti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Pitbull dehşeti
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İstanbul Sultangazi'nde, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Sokakta karşısına çıkan kediye saldırarak yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Öfkelenen mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.

İstanbul Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde, Beytullah Ç.’nin (38) tasmasıyla gezdirdiği pitbull cinsi köpeği, sokak kedisine saldırdı.  Pitbull, kedinin boğazından ısırıp, başını şiddetle sallayarak parçalamaya çalışırken, sahibinin köpeğini engellemek için gönülsüz davranmasına çevrede toplananlar tepki gösterdi. Beytullah Ç. bunun üzerine köpeğe tokat atarak engellemeye çalıştı ama saldırı eğitimi almış olan köpek, kediyi bırakmadı. Kedinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

11 BİN TL CEZA

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği harekete geçti. El konulan köpek barınağa teslim edildi. Yasaklı pitbull cinsi köpek beslediği için 11 bin 467 lira para cezası kesilen Beytullah Ç. ‘mala zarar verme’ suçundan da adliyeye sevk edildi. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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