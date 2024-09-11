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Pitbull cinsi köpek ata saldırdı... O anlar kamerada

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#Bursa#Bursa Haberleri#At
Pitbull cinsi köpek ata saldırdı... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 13:40

Bursa’da pitbull cinsi köpeğin caddede başıboş gezen ata saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpek, ata saldırdı. Köpek, caddeye çıkan atı kovalayıp bacağından ısırdı. At kanlar içerisinde kalırken, köpek gözden kayboldu.

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı... O anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ata ve köpeğe ulaşamadı. Her iki hayvanın da bölgede yaşayan vatandaşlara ait olduğu ve olay sonrası sahipleri tarafından götürüldüğü öğrenildi.

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı... O anlar kamerada

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı... O anlar kamerada

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#Bursa#Bursa Haberleri#At

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