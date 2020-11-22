Pitbull cinayeti
İstanbul Bahçelievler’de yaşayan Hayrullah Kurumahmut, geçen perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi’nde bir çay ocağında oturuyordu.
Bu sırada pitbull köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ve köpeği çay ocağına sokan kişi arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında köpeğin sahibi silahını çıkararak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kurumahmut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, görgü tanıklarının adını Ferhat olarak söylediği kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Hayrullah Kurumahmut
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