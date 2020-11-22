Pitbull cinayeti

Bu sırada pitbull köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ve köpeği çay ocağına sokan kişi arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında köpeğin sahibi silahını çıkararak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kurumahmut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, görgü tanıklarının adını Ferhat olarak söylediği kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hayrullah Kurumahmut