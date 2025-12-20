×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pitbul cami cemaatinin arasına dalmıştı… Sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Güncelleme Tarihi:

#Pitbull#Hayvan#Cami
Pitbul cami cemaatinin arasına dalmıştı… Sahibine adli ve idari işlem uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 19:18

 KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi N.U. hakkında, ‘Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, idari yaptırım da uygulandı.

Haberin Devamı

Olay, dün Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pitbul cami cemaatinin arasına dalmıştı… Sahibine adli ve idari işlem uygulandı

BELEDİYE EKİPLERİ PİTBULLA EL KOYDU

Çayırova Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibinin N.U. olduğunu belirledi. Belediye ekipleri tarafından el konulan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeğin sahibinin N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi kapsamında ‘Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca köpek sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı.

Haberin Devamı

Pitbul cami cemaatinin arasına dalmıştı… Sahibine adli ve idari işlem uygulandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pitbull#Hayvan#Cami

BAKMADAN GEÇME!