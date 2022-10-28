Pitaya tamam sapote yolda! Tropikal meyveler Türkiye’yi sevdi

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TÜRKİYE’de 2000’li yılların başında hobi bahçeleri için yurtdışından getirilen materyallerle başlayan tropik meyve yetiştiriciliği yerli fidanların da katkısıyla artmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) vasıtasıyla 2012 yılında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte başlattığı bir proje kapsamında ABD’den pitaya, passiflora, mango, longan, litchi ve guava türlerine ait toplam 11 adet çeşit getirdi. Getirilen bu çeşitlerin adaptasyon çalışmaları Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde açık hava şartlarında yapıldı. Yapılan çalışmada bu türlerin bölgede yetiştiriciliğinin yapılabileceği sonucuna ulaşıldı.

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Pitaya

İŞTE TESCİLİ YAPILAN 7 MEYVE

Bu kapsamda, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2018 yılında bir adet passiflora ve iki adet pitaya çeşidi, 2020 yılında ise bir adet mango, iki adet litchi ve bir adet longan çeşidi tescil ettirilerek sektörün hizmetine sunuldu. Tescil edilen bu çeşitlerin de katkısıyla Akdeniz ve Ege bölgelerinde passiflora, pitaya ve mango türlerinde çok sayıda tropik meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Tropik meyveler genel olarak 4-5 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar gördüğünden birçok bölgede üretim seralarda yapılıyor.

MANGODA İLK HASAT BU YIL

Daha çok örtü altında yetiştirilen pitaya meyvesi geçen yıl yaklaşık üç bin dekar alanda yetiştirilirken, üretim alanının bu yıl daha da artması bekleniyor. Pitaya ile benzer şekilde gelişim gösteren passiflora meyvesi ise örtü altından ziyade açık arazide yetiştiriliyor. Pitayanın Türkiye’de üretim alanı bin dekar civarında bulunuyor. Ülke insanının damak tadına en uygun tropik meyvelerden biri olan mangonun yetiştiriciliği de artan bir ivme ile devam ediyor. 2019 yılında başlayan ticari mango bahçelerinde ilk hasat bu yıl itibarıyla başladı.

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KAHVE DE YETİŞTİRİLECEK

Türkiye’de üretilen pitaya, passiflora ve mango meyveleri yurtiçinde süper marketler, zincir marketler ve kısmen de pazarlarda satışa sunulmuş durumda. Ayrıca bu meyvelerin az da olsa ihracatı da yapılıyor. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen projelerle, başta kahve olmak üzere, carambola, sapodilla, mamey sapote, black sapote, soursoup, cherimoya ve wampee türlerine ait çeşitlerin getirilmesi ve adaptasyon çalışmaları da devam ediyor.