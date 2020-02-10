MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
GeriGündem Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle