Pişti nasıl oynanır? Pişti kaç kağıtla oynanır? Pişti oyunun kuralları

Pişti oyununda başlangıç önemlidir. Çünkü oyunun başlangıcında her oyuncuya 4 adet kart dağıtılır. Ortaya yani yere ise üç tane kapalı dördüncü kart ise açık şekilde koyulur.



Sırayla oyuncular elinde bulunan ve uygun olan kartı yere koyarlar. Oyuncular ortada bulunan kartlardan biriyle aynı değerdeki kartı atarsa ya da J yani joker kartını atarsa yerde bulunan tüm desteyi alır. Tur döndüğünde yerde tek kart bulunurken oyunculardan biri aynı rakama sahip kartı atarsa pişti yapmış kabul edilir.



Oyunda oyuncuların elinde bulunan tüm kartlar bitene kadar oyun tekrarlanır. Oyun sonunda oyuncuların elinde bulunan kartların toplam puanını hesaplanır ve hesaplamaya göre kazanan belirlenir.



Pişti Kaç Kağıtla Oynanır?



Pişti oyunu 52 kağıttan oluşan iskambil destesi oynanan bir oyundur. Oyunda aynı rakam değerlerine sahip kartlar oynama sırasına göre eşleştirilir. Pişti oyununda genellikle skor sayısı 101 olarak kabul edilir. Ama oyuncuların tercihlerine göre bu skor sayısı değişebilir. Genellikle 121, 151 gibi skor değerleri de belirlenebilir.



Pişti Kuralları



- Pişti oyunu bazı kurallar çerçevesinde oynanır. Özellikle oyunda oyuncuların oynama sırası önemlidir. Oyun içerisinde kartları dağıtan kişiden oyun başlar ve soldan sağa doğru ilerler.



- Oyunda desteyi dağıtan kişinin solunda bulunan oyuncu kural olarak desteyi ortadan keser. Kesilen destede oyuncunun eline gelen kart J yani joker ise desteyi kesen oyuncu joker kartını alır. Deste oyuncu tarafından kesildiğinde farklı bir kart gelirse bu kart açık bir şekilde destenin en altına eklenir.



Pişti kuralları arasında dağıtım kuralları da vardır. Dağıtım kuralları şu şekildedir;



- Dağıtıcı olan kişi desteden ilk dört kartı çekerek kartların 3 tanesini kapalı 4. kartı ise açık şekilde yere koyar. Dağıtıcı oyunda kartları sağ taraftan itibaren dağıtmaya başlar. Her oyuncuya dörder kart dağıtır. Oyuncular her turda sadece 4 adet kart alır.



- Yere koyulan toplam 4 kart sonrasında oyun başlar.



- Oyunculardan herhangi birine aynı rakamları ve değerleri taşıyan 3 tane kart gelirse oyun başlamadan düşer. Yani mesela oyuncuya oyun başında dağıtılan kartlar içerisinde 3 tane papaz gelmişse oyun başlamadan düşer.



Pişti Taktikleri



Pişti taktiklerinde jokerin ve valenin nerede olduğu çok önemlidir. Özellikle dağıtıcı olarak oyunda görev alınıyorsa joker ve valenin nerede olduğuna dikkat edilebilir. Böylece kart dağıtımlarında rakibin eline bu kartları vermemiş olursunuz. Rakibin kullandığı kartlar arada kontrol edilebilir. Hangi kartların yere atıldığına bakılarak, elinizde bulunan kartları eleyebilirsiniz. Genellikle oyunun başlangıç aşamasında pişti yapma olasılığı daha fazladır.



Oyun da dağıtıcı oyuncunun sağ tarafında bulunan kişiden başlar. Bu sebeple dağıtıcı oyuncunun sağında oturmaya çalışabilirsiniz. Böylece oyunda pişti yapma olasılığınız daha fazla olacaktır. Eğer iskambil destesini karan kişi siz olmuşsanız joker ve valeyi en alta koymaya çalışın. En alta koyduğunuz kartlar sayesinde kartlar tükenmeye başladığı anda joker ve valeyi kendinize dağıtmış olursunuz. Joker ve valeyi alarak oyunun sonunda dahi daha fazla skor elde etme hakkı kazanırsınız. Genellikle bu tür taktikler reelde oynanan oyunlar için geçerlidir. Pişti oyununu sanal bir sitede oynuyorsanız bu tür taktikleri uygulamak pek mümkün değildir