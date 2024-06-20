Pişman değil pişkinler

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Zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kılıçkaya ile Abdullah’ın ifadeleri ortaya çıktı. Yaşar Kılıçkaya Hz. İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediğini ifade etti. Zeynep Abdullah ise Kılıçkaya’yı ‘Mesih’ olarak gördüğünü söyledi. Kılıçkaya ve Abdullah, “Hz.İbrahim’in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz” dedi.