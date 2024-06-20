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Pişman değil pişkinler

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kocasinan#Mesih
Pişman değil pişkinler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

Kayseri Kocasinan’da Yaşar Kılıçkaya (59) ile Zeynep Abdullah (31), Kurban Bayramı’nın ilk günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına baltayla vurmaya başladı.

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Zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kılıçkaya ile Abdullah’ın ifadeleri ortaya çıktı. Yaşar Kılıçkaya Hz. İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediğini ifade etti. Zeynep Abdullah ise Kılıçkaya’yı ‘Mesih’ olarak gördüğünü söyledi. Kılıçkaya ve Abdullah, “Hz.İbrahim’in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz” dedi.

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#Kayseri#Kocasinan#Mesih

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