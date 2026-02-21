Pislik yuvalarına işlem yapıldı... Mühürlenip ceza kesildi

Haberin Devamı

SAKARYA Akyazı’da faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine önceki akşam işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkân mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi.

ZABITA ŞOKE OLDU

Bilecik Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir fast food dükkânında da zabıtalar denetim yaptı. İşletmenin alt katındaki depo olarak kullanılan bölüme inen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koyuldu. Tost makinesinin kirli halini de gören ekipler, “İnsan bunu ara sıra temizler” dedi. İşyeri sahibine Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı, işletmenin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.