Pişkin talep

Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hichem Rached’e son sözü sorulduğunda şunları söyledi: “Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım. Tüm içtenliğimle söylüyorum bilinçli yapmadım. Eşimin mezarının nerede olduğunu öğrenmek ve onu ziyarete gitmek istiyorum.”

Mahkeme başkanı, sanığın talebinin tutuklu olduğu için mümkün olmadığını söyledikten sonra kararı açıkladı. Mahkeme, sanık Hichem Rached’i ‘eşini kasten öldürdüğü’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığını belirten mahkeme, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı müebbet hapse çevirdi.