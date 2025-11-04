‘Pişkin’ şikâyete ceza yok

Haberin Devamı

Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan soruşturmada, işletmesinde arkeolojik ve etnografik eserler bulundurduğu Side Müzesi uzmanlarının hazırladığı nihai ekspertiz raporu ile kesinleşen O.K.’nın “Hakkımda iddialarda bulunan kişi devlet memurudur. Mesai saatleri içinde bana ait işletmede ne yaptığının, o saatlerde izinli olup olmadığının araştırılmasını istiyorum” talebi değerlendirildi. Soruşturmada, ihbarı yapan Cemil Karabayram’ın engelli annesinin özel durumu nedeniyle Manavgat’ta bulunduğu tespit edildi ve disiplin suçu işlemediği yönünde kanaate varıldı.

BİN YILLIK TARİHİ YERLERE SERDİ

- O.K.’nın sahibi olduğu dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinde Roma dönemine ait bezemeli arkeolojik eserleri, Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardan sökülen kök boyalı, bezemeli kapı ve pencereleri 30-40 bin TL bedelle satıldığı ortaya çıkmıştı. Tespitin ardından jandarma atölyeye baskın yapmış, Side Müze Müdürlüğü uzmanları ise işletmenin her köşesini mercek altına almıştı. Hazırlanan rapora göre koruma altına alınan eserler arasında sivil mimariye ait çok sayıda raf, dolap, pencere, kapı kanatları ve bunun gibi ahşap yapı elemanların yanı sıra taşınmaz kültür varlığı vasfı taşıyan Roma dönemine ait sütun başlıkları, friz, işlik, lahit ve mimariye ait parçalar ile taşınır kültür varlığı niteliğinde Geç Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen pişmiş topraktan yapılan iki kulplu testicik ile tas, kap ve bakırlar yer almıştı.