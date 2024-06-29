Pişkin savunma: Luna’yı kontrol altına almak istedim

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İSTANBUL Zeytinburnu’nda 28 Mart 2024’te bir kediye işkence edildiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şüphelinin Ahmet Altay Koçak isimli tıp öğrencisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Koçak, yurtdışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. Hakkında ‘hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ’

Bakırköy 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Koçak, “Kediye zarar verici bir harekette bulunmadım. Görüntülerin öncesinde Luna bulaşık makinesinin altına girdi. Uzun bir uğraşın ardından oradan çıkardım. Olay günü Luna çok agresifti. Kendisini kontrol altına almak istedim” dedi.

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Ahmet Altay Koçak

Duruşmada beyanda bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Hafize Hilal Koçak ise “Tıp eğitimi almış birinin gerçekleştirdiğ i eylemlerin ne denli zarar vereceğini bilmesi gerekir. En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Luna, sanık Ahmet Altay Koçak’ta ise mahkemeden koruma altına alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Hâkim, Koçak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldırıp görüntülerin bulanık olması nedeniyle bilirkişiye yollanarak netleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.