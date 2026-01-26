Pişkin savunma

Haberin Devamı

Ankara’da polis memuru olarak görev yapan Yasin Çakmak (44) eşi Fatma Çakmak’ın (36) yüzünü keserek, feci bir şekilde darp etti. Çakmak ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Fatma Çakmak tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Şanlıurfa’ya giderek bir basın toplantısı düzenledi. Yüzündeki yara, morarma ve kesiklerle kameraların karşısına çeken Fatma Çakmak “Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” dedi. Fatma Çakmak, eşinin “Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım” diyerek kendisine uygulanan şiddeti bütün detaylarıyla anlattı. Fatma Çakmak’ın açıklamalarının ardından daha önce serbest bırakılan Yasin Çakmak, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Yasin Çakmak’ın emniyet ifadesine ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı ifadesinde, Ankara’da polise memuru olarak görev yaptığını söyleyen Çakmak, bakıma muhtaç 3 çocuklarının bulunduğunu söyleyerek, özetle şunları belirtti:

‘BIÇAĞI SAVURDU’

“Olay günü kirli bezleri banyoda bulunan kirli sepetine attığım esnada daha önceden yedek telefon olarak kullandığım siyah renkli cep telefonu elime geldi. Panikledi ve ‘Sakın açma, içine bakma’ dedi. Fatma mutfaktan gri saplı ekmek bıçağını alıp ‘O telefonu bana vereceksin’ diyerek bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elinden bıçağı almak için hamle yaptığım esnada sol elimin üst kısmından bıçakla yaraladı.

‘KAFASINI ÇARPTI’

Fatma koşarak yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi. Fatma, yatak odasında kendi kendisine ‘Silahı bulmalıyım’ diye konuşuyordu. Ben de bu sırada işten geldiğim sırada yatak odasında bulunan dolabın üst rafına kendi adıma ruhsatlı Glock marka silahımı bıraktığımı hatırladım. Kapıyı açmayınca banyo da bulunan tırnak makasını alarak kilitli kapı göbeğini açmaya çalıştım. Açamayınca kapıyı kırmak suretiyle yatak odasına girdim. İçeriği girdiğimde, Fatma’nın sol elinde ruhsatlı Glock marka silahım bulunuyordu. Hamle yaparak silahı aldım. Bu sırada kafasını sağa sola vurmaya başladı. Arbede sırasında tırnak makası ile yüz bölgesinden yaralanmış.

‘GURURUM ZEDELENDİ’

Bir müddet sonra telefonu kontrol ettim. Instagram uygulamasından bir erkek şahıs ile cinsel içerikli yazışmalarını gördüm ve Fatma’nın beni aldattığına şahit oldum. Bu olayda benim de yaralanmama neden olan ve çocuklarımla ilgilenmeyen çocuklarımı bakıma muhtaç bırakan eşim Fatma Çakmak’tan davacı ve şikâyetçiyim. Benim gururumu zedeledi, insan içine çıkamayacağım duruma getirdi.”