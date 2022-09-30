Pişkin saldırgan

Haberin Devamı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kadın, 21 Eylül günü Cengiz Topel Caddesi’ndeki eczaneye ilaç almaya girmişti. Bu sırada arkasından yaklaşan bir kişi kadının ensesine bir yumruk vurdu. Saldırgan koşarak kaçarken, aldığı yumruk darbesiyle yaralanan kadına eczanedekiler yardımcı oldu. Kadının yaptığı suç duyurusunun ardından polis araştırma başlattı. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemede saldırganın Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Mustafa Ç.’nin adresi belirlenerek baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan Mustafa Ç. sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Mustafa Ç., ifadesinde, “Kadını tanımıyorum, yanımdan geçerken bana laf attığını sandım. Bu nedenle sinirlendim ve vurdum” dedi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.