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Pişkin pazarlık

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Gülten Yankın#Emrah Yankın
Pişkin pazarlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Emrah Yankın, duruşmada “Çok pişmanım. Ceza verilmemesini, verilecekse de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum” dedi.

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Zonguldak’ta Emrah Yankın (30), 16 Eylül 2021’de, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Gülten Yankın’ın (28) evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, tutuklandı. Emrah Yankın hakkında, ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı. Emniyet ve savcılık ifadelerinde, “3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum” diyen Emrah Yankın, ilk duruşmada ifadesini, “3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyorum” diye değiştirdi.  

ANNE ÖFKESİ

Davaya Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Emrah Yankın mahkemedeki savunmasında, “Olay kazayla oldu, kasten herhangi bir eylemde bulunmadım” dedi. Bu sırada Gülten’in annesi Cemile A. önündeki masaya vurup “Kes yalanı” diye bağırarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, salonda düzenin sağlanması için uyarılarda bulundu. Emrah Yankın, “Yaptığım için çok pişmanım. Ceza verilmemesini, verilecekse de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Emrah Yankın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

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#Zonguldak#Gülten Yankın#Emrah Yankın

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