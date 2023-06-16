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Pişkin kocaya 16 yıl hapis

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#ESKİŞEHİR#Ali Ülviye#Yüksel Ülviye
Pişkin kocaya 16 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

ESKİŞEHİR Odunpazarı’nda Ali (34)-Ülviye (43) Yüksel çifti arasında, geçen yıl ocak ayında tartışma çıktı.

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Ali Yüksel, mutfaktan aldığı 32 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağı ile eşini 2 kez sırtından bıçaklayıp ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Ülviye Yüksel, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yüksel, tutuklandı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, Ali Yüksel, “Öldürme kastım olsaydı bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım öldürmek değildir” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkûm etti.  

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#ESKİŞEHİR#Ali Ülviye#Yüksel Ülviye

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