Pişkin kocaya 16 yıl hapis

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Ali Yüksel, mutfaktan aldığı 32 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağı ile eşini 2 kez sırtından bıçaklayıp ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Ülviye Yüksel, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yüksel, tutuklandı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, Ali Yüksel, “Öldürme kastım olsaydı bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım öldürmek değildir” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkûm etti.