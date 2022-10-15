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Pişkin katil

Güncelleme Tarihi:

#Bahtiyar Akçay#Cinayet#MAHKEME
Pişkin katil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Yenibosna'da geçtiğimiz yıl silahla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi halı fabrikasındaki kuyuya atılan ve üzeri de çimentoyla kapatılan Bahtiyar Akçay'ın (51) cinayet davasında, kızı Aslıhan Akçay söz alarak, “Babam ortadan kaybolunca Nadir Ün’ü aradım. Babamı en son 3 gün önce gördüğünü söyledi. Daha sonra bana whatsapp’tan mesaj attı. Babamın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmiş olabileceğini, AIDS’e yakalanmış olabileceğini söyleyerek dalga geçti" dedi.

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Bahtiyar Akçay, Giresun’da galericilik yapıyordu. Geçen yıl mayıs ayı sonunda otomobil almak için İstanbul’a geldiğinde ortadan kayboldu. Polis ekipleri, Bahtiyar Akçay’ın telefon sinyallerinden yola çıkarak en son Yenibosna’daki bir halı fabrikasına gittiğini belirledi. Fabrikanın müdürü, Bahtiyar Akçay’ın arkadaşı olan eski polis Nadir Ün’dü. Polis fabrikayı didik didik aradı. Bahtiyar Akçay’ın cesedi 15 Haziran 2021 günü fabrikanın atık su kuyusunda bulundu. Bahtiyar Akçay 6 kurşunla vurularak öldürülmüş, bir çuvala koyularak kuyuya atılmıştı. Nadir Ün cinayeti itiraf etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nadir Ün’e müebbet hapis istemiyle dava açtı.

‘BENİMLE DALGA GEÇTİ’

Davanın ilk duruşması dün Bakırköy 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bahtiyar Akçay’ın kızı Aslıhan Akçay söz alarak, “Babam ortadan kaybolunca Nadir Ün’ü aradım. Babamı en son 3 gün önce gördüğünü söyledi. Daha sonra bana whatsapp’tan mesaj attı. Babamın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmiş olabileceğini, AIDS’e yakalanmış olabileceğini söyleyerek dalga geçti. Halbuki 3 gün önce babamı öldürmüş” dedi. Mahkeme, sinir hastası olduğunu öne süren sanığın tedavisine ilişkin evrakların sunulması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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#Bahtiyar Akçay#Cinayet#MAHKEME

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