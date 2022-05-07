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Pişkin katil

#İstanbul#Asiye Nur Atalay#Emniyet
Pişkin katil

19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı silahla göğsünden ve başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun, Emniyet’teki ifadesinde, görüntülerde vurduğu net bir şekilde görülmesine rağmen, “Aramızda tartışma çıktı, kazayla vuruldu” dedi.

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İstanbul Esenler’de Asiye Nur Atalay (19), bir arkadaşı ile sokakta yürürken yanına Ümit Karakoyun (25) gelmişti. Aralarında kısa bir süre yaşanan konuşmanın ardından Karakoyun, silahını çıkararak bir araç etrafında kovaladığı Atalay’ın önce göğsüne daha sonra da başına ateş ederek öldürmüştü. Karakoyun da kaçtığı Arnavutköy’de cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanmıştı. Karakoyun, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürülmüştü.

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‘KAZAYLA VURULDU’

Emniyet’te çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Ümit Karakoyun’un sorgusunda, “Asiye’yi 7 yıldır tanıyorum. Bir dönem sevgili de olduk. Cezaevine girmiş, bundan 5 ay önce çıkmıştım. Cezaevinden çıktıktan sonra Asiye beni engelledi, hiçbir şekilde görüşmedi. Başka bir erkek arkadaş edindiğini öğrendim, çok öfkelendim. Yazılanları görünce çok sinirlendim ve kıskandım. Birinden silah temin ettim. Kendisiyle konuşmak için evinin olduğu sokağa gittim. Burada dışarı çıkınca yanına gittim. Çevrede birilerini görünce silahı ona vermek istedim. Silahı almak istemeyince, ben de çantasına koymak istedim. Benden kaçtı, tartışma çıktı. Kazayla vuruldu” dediği iddia edildi.

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Görüntüler ise Karakoyun’u tamamen yalanladı. Görüntülerde, Karakoyun’un bir aracın etrafında kendisinden kaçmaya çalışan Atalay’a silahını doğrultarak ateş açtığı net bir şekilde görüldü. Sevk edildiği adliyede de ifade veren Karakoyun “Görüntüler doğrudur. Ancak ben doğrudan ateş etmedim. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm. Pişmanım” dedi. Ümit Karakoyun, ifadesinin ardından tutuklandı.

16 SUÇTAN KAYDI VAR

Ümit Karakoyun’un 2020 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandığı, tutuklanmadan önce de Asiye Nur Atalay’ın evine giderek Asiye ve ailesini tehdit etmesi üzerine ailenin şikâyetçi olduğu belirtildi. Ümit Karakoyun’un hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarının da arasında bulunduğu 16 suçtan Emniyet’te kaydı çıkmıştı.

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#İstanbul#Asiye Nur Atalay#Emniyet

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