Pişkin hırsızlar

Haberin Devamı

Adana’da, 15 Ağustos sabahı, yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Suriye uyruklu Asad A. (23) ile Abdulaziz E. (19), kuyumcu Abdullah Damlakhı’nın (27) Seyhan’daki dükkânına tabanca ile girerek altınları istedi. Şüpheliler, 2 çalışanı ayaklarından vurdu. Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını poşete doldurdu. Dükkândan koşarak çıkan şüpheliler, ara sokağa girerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ALTINLARI BOZDURUP OTOMOBİL ALDILAR

Polis ekipleri, 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin, bir tarlada saklandığı belirlendi. Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.’nin (20), 2 şüpheliyi otomobille alıp, Yüreğir’de bir eve götürdüğü saptandı. Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin, Osmaniye’ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente dönmek üzere yola çıktığı belirlendi.

Haberin Devamı

Bu tespitler üzerine şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilden indirilen 3 şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. (28) yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Aramada 815 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler ile yakalandıkları otomobil, emniyete götürüldü.

PARALARI SAYDIKLARI ANLARI KAYDETTİLER

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.’nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları görüldü. Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi. Şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.