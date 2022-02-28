Pişkin hırsızlar

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İstanbul’da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden yağmalar gibi hırsızlık yaptığı görüldü. Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettiği de görüldü. Videoyu çeken vatandaşın “Çalmayın” sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin “Neden çalmayalım, mallar senin mi?” diye cevap verdiği duyuldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından harekete geçti. Operasyonda şüpheliler Çekan B. (25), Ceyhun B. (22), Özgür İ. (23), Azad E. (20), Ozan B. (20) yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.