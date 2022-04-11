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Pişkin hırsız cansız mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı

#Hırsız#Kayseri#Cansız Manken

Kayseri'de dükkanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki eşofmanı çaldıktan sonra selam vererek kaçan hırsız, önce kameraya ardından da polise yakalandı.

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Elde edilen bilgiye göre, olay Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde meydana geldi. Bir dükkanın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkanın içerisine selam verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

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#Hırsız#Kayseri#Cansız Manken

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