Pişkin caniye en ağır ceza... 15 yıllık eşini öldürüp eşinin ailesini suçladı

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Evde 5-6 el silah sesleri duyulması üzerine polise bir kadının vurulduğu ihbarı geldi. Polis eve gittiğinde Meryem Çap’ı balkonda yerde ölü buldu. Olay yerinden kaçan Şeyhmus Çap, yakalandıktan sonra tutuklandı.

‘BENİ ANLAMADILAR’

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunmasını yapan Çap, “Çok üzgünüm. Kasıtla hareket etmedim. Meryem’in annesi ve babasından şikâyetçiyim. Eşimle sorunlarımı kendilerine söylediğimde beni anlamadılar. Ben katil olmadım, katil yapıldım” dedi.

Mahkeme heyeti, Şeyhmus Çap’ın ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’, ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. MahkemeÇap’ıncezasında indirim yapmadı.