×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pişkin caniye en ağır ceza... 15 yıllık eşini öldürüp eşinin ailesini suçladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Ağır Ceza Mahkemesi
Pişkin caniye en ağır ceza... 15 yıllık eşini öldürüp eşinin ailesini suçladı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

İstanbul Bayrampaşa’daki evlerinde, 22 Ağustos 2023’te Meryem Çap (34) ile 15 yıllık eşi Şeyhmus Çap (39) arasında tartışma yaşandı.

Haberin Devamı

Evde 5-6 el silah sesleri duyulması üzerine polise bir kadının vurulduğu ihbarı geldi. Polis eve gittiğinde Meryem Çap’ı balkonda yerde ölü buldu. Olay yerinden kaçan Şeyhmus Çap, yakalandıktan sonra tutuklandı.

‘BENİ ANLAMADILAR’

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunmasını yapan Çap, “Çok üzgünüm. Kasıtla hareket etmedim. Meryem’in annesi ve babasından şikâyetçiyim. Eşimle sorunlarımı kendilerine söylediğimde beni anlamadılar. Ben katil olmadım, katil yapıldım” dedi.

Mahkeme heyeti, Şeyhmus Çap’ın ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’, ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. MahkemeÇap’ıncezasında indirim yapmadı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Ağır Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!