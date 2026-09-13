‘PISA’da Türkiye övgüsü

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Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye’nin sıralaması; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.

EN İYİ PERFORMANS

Türkiye, 10 yılda üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Bu başarımıza OECD tarafından yayımlanan PISA 2025 Uluslararası Raporu’nda da yer verildi. Raporun sunuş ve önsöz bölümlerinde “Türkiye” vurgusu yer aldı: “Türkiye, ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu, üç yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor. Türkiye, daha yüksek performans ve daha kapsayıcı sonuçların birlikte ilerleyebileceğini gösteren ülkelerden. Ayrıca Türkiye, en iyi performans gösteren öğrencilerin oranını artırmıştır.”