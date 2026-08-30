PISA’da eylül heyecanı

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91 ülkeden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı PISA 2025, Türkiye’de 14 Nisan-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında 203 okulda 7 bin 702 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmek için ne ölçüde kullanabildikleri değerlendiriliyor. PISA’da her uygulamada matematik, fen ve okuma becerilerinden biri ağırlıklı alan olarak ele alınıyor. Türkiye son PISA’da uluslararası sıralamadaki yerini üç temel alanda da yukarı taşıdı. 2018’den 2022’ye matematikte 42’ncilikten 39’unculuğa, fen bilimlerinde 39’unculuktan 34’üncülüğe, okuma becerilerinde ise 40’ıncılıktan 36’ncılığa yükseldi.

YAPAY ZEKÂ DA VAR

PISA 2025’i önceki uygulamalardan ayıran yenilikçi alanı “Dijital Dünyada Öğrenme” olarak belirlendi. OECD sonuçlarla birlikte 15 yaşındaki öğrencile rin okul çalışmala rında yapay zekâyı nasıl kullandıklarına dair yeni verileri de açıklayacak. PISA 2025’te ilk kez yabancı dil değerlendirmesi de yer alıyor.

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