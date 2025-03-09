PISA’da 2025 hazırlığı... 56 ilden 203 okul seçildi

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TÜRKİYE’nin yükselen bir grafik gösterdiği “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (PISA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından üç yılda bir olmak üzere 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma. Bu yıl 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında 2009 doğumlu öğrenciler arasında yapılacak. Öğrencilerin, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki okuryazarlıklarıyla birlikte okuma becerileri de izlenecek. PISA 2025 değerlendirmesine dünya çapında 91 ülkenin katılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, katılımcı okullar ve öğrenciler OECD tarafından rastgele seçiliyor. Bu yıl 56 ilden 203 okul seçildi. Bu okulların her birinden 42’şer öğrenci katılacak. Dolayısıyla PISA 2025 değerlendirmesi 8 binin üzerinde öğrenciyle yapılacak. Bu öğrenciler de mart ayı itibarıyla yine OECD tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla tesadüfi seçilecek.

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TÜRKİYE’NİN KARNESİ

2022 araştırması Türkiye’de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. OECD tarafından yapılan uzun dönem analizlerine göre ise Türkiye’nin, son yirmi yıllık süreçte matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı bir şekilde yükseliş gösteren dört ülkeden biri olduğu tespit edildi.