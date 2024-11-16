PISA 2022 raporu: Türkiye’de öğrenciler okulda öğrenmeyi seviyor

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OECD’ye üye ülkelerdeki öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye ne kadar hazır olduklarının irdelendiği rapor, Türkiye’deki öğrencilerin diğer ülkelere kıyasla okulda yeni bilgiler edinmeyi sevdiğini ortaya koydu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor. 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 araştırması

Türkiye’de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilmişti. PISA 2022 raporundaki verilerden yola çıkılarak geçtiğimiz günlerde ‘Hayat Boyu Öğrenme Stratejileri ve Tutumları’ başlıklı politika belgesi yayınlandı. PISA 2022 sonuçlarının ardından yayınlanan 5 ciltlik raporların sonuncusu olduğu

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belirtilen bu raporda, Türkiye’deki öğrenciler, diğer OECD ülkelerine kıyasla çalışmalarını yüzde 66.4 oranında kontrol etmeyi önemserken, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 64.2 oldu. Eleştirel düşünme başlığında da Türkiye’deki öğrenciler öne çıktı.

MATEMATİKTE BAŞARI KRİTERİ

- Diğer yandan raporda, öğrencilerin öğrenme motivasyonuna da odaklanıldı. Türkiye’deki öğrenciler okulda yeni bilgiler öğrenmekten yüzde 70.7 oranında hoşlandığını belirtti. Diğer OECD ülkelerindeki öğrenciler için bu oran 50.1 olarak ölçüldü. Ayrıca Türkiye’deki öğrenciler, diğer OECD ülkelerine kıyasla matematik dersinde çalışılarak başarılı olabileceğini de düşünüyor.

EBEVEYNLERİN İLETİŞİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

PISA verileri, ebeveynleriyle sıradan günlük etkileşimleri olan öğrencilerin, olmayanlara göre matematik öğrenmelerinin daha olumlu ilerlediğini gösteriyor. Yani çocukla okul dışı konularda da sohbet ederek başarılı olmasına katkı sağlanabiliyor.