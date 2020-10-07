MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
GeriGündem Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

DÜZCE'de, çöp depolama alanında oluşturulan pis su toplama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Pis su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Düzce'nin Hecinler köyü sınırları içinde oluşturulan çöp depolama alanının yanında kurulan pis su toplama havuzuna, sokak köpeği düştü. Düştüğü yerden kurtulmaya çalışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, pis su havuzuna inerek köpeği kurtardı. Köpek, Düzce Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle