Gündem Haberleri

'Piro'nun çetesine operasyon: 4 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Piro#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 09:57

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, örgütün, mağdurlardan ceza kesme gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu kapsamda silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu belirlendi. 'Piro' kod adlı U.Ş.’nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve eylemlere katılan 94 şüpheli tespit edildi. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON; 32 GÖZALTI 

İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada adı geçen 26 şüphelinin çeşitli ceza ve infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu belirtildi. 

