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Haber Giriş: 16.12.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Pirina nedir? İşte pirina kullanım alanları

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Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Zamanla pirinanın kullanım alanları genişledi. Pirina ekolojik olması, 5000kcal/kg olması ve daha az kül içermesi kömür gibi diğer yakıtlara oranla fiyatının uygun olması bakımından tercih edilmektedir. Peki, pirina nedir? İşte pirina kullanım alanları...

Pirina zeytinin, sıkıldıktan sonra içerisinde bir miktar yağ ve su kalan posadır. Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde pirina ikinci bir ekstrasyon sayesinde pirina yağı üretimi yapılmaktadır. Yağdan arındırılmış pirina sıkıştırılarak pelet pirina yani ekolojik yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca pirina hayvan küspesi yapımında da kullanılan bir maddedir. Pirina; katı yakıt, hayvan yemi, kompozit gübre ve pirina yağı üretiminde kullanılmaktadır.

Katı Yakıt Olarak Kullanımı

Pirina katı yakıt olarak (pelet pirina) özellikle Ege bölgesinde kullanılan bir yakıt türüdür. Ekolojik olması, 5000kcal/kg olması ve daha az kül içermesi kömür gibi diğer yakıtlara oranla fiyatının uygun olması bakımından tercih edilmektedir. Pirina yakıtı için özel hazırlanmış kazanlar bulunmaktadır. Pirina katı yakıtın bazı özellikleri;

Kül ve S içeriği düşük
Uçucu maddeleri fazla (VOC, PAH)
CO oluşumu fazla
Akışkan yatak yakma teknolojisi tercihi
Kömürden daha az SO2 oluşumu
NOx oluşumu kömüre benzer
Pirina + kömür karışımının fazla hava ile yakılması (daha az NOx ve SO2)

 

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